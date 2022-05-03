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Путин заранее предупредил Венгрию о нападении на Украину — Данилов

Юля Захарченко редактор ленты
Путин заранее предупредил Венгрию о нападении на Украину — Данилов

Правительство Венгрии заранее знало о нападении страны-агрессора на Украину, поскольку об этом должностных лиц предупредил президент России Владимир Путин.

В эфире украинского информационного телемарафона секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Путин перед полномасштабным вторжением заявил о своих агрессивных намерениях.

— Венгрия, открыто заявляющая о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну, — сказал он.

Так Данилов ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и возможном влиянии Венгрии на этот процесс.

– Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны, — подчеркнул секретарь СНБО.

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Фото: Офис президента

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