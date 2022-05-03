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Факты / Украина

Президент объяснил, почему украинцы не готовы уступить РФ территории ради мира

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, чтоукраинцы не готовы уступить россиянам часть своих территорий ради того, чтобы наступил мир.

Об этом он сказал в ответ на соответствующий вопрос журналиста греческого вещателя ΕRΤ.

– Люди не готовы. Никто из нас не готов. Насильственные изменения границ, именно так это происходит, а в противном случае границы в Украине не меняются. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность. В противном случае, если мы будем готовы отдать часть России, это говорит, что все эти люди погибли просто так. За что тогда они погибли? – сказал Зеленский.

Кроме того, подчеркнул президент, Россия не остановится на достигнутом – ведь она не остановилась на аннексии Крымского полуострова.

– Дать им небольшую передышку перед тем как они начнут новую агрессию через 2-3 года? Мы не готовы пойти на это, – сообщил Владимир Зеленский.

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