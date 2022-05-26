Лукашенко приказал создать оперативное командование на украинском направлении

Май, 26 в 18:40

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании оборонного ведомства Беларуси заявил о необходимости образования Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает белорусское агентство Белта.

По словам Лукашенко, к созданию оперативного направления на юге (граница с Украиной, — Ред.) его “подтолкнуло время”.

— Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло, — заявил самопровозглашенный правитель.

По его словам, на Беларусь будет оказываться “военное давление через Польшу, Литву, Латвию, и за счет поддержки эскалации боевых действий в Украине”.

Сейчас смотрят

Он заявил, что пока еще без создания оперативного командования на южном фланге, белорусские военные “вынуждены быстро, на ходу отрабатывать защиту этих рубежей”.

В вечернем своде Генштаба ВСУ сегодня, 26 мая, отмечается, что в граничащей с Украиной белорусской Брестской области враг стягивает пусковые ракетные системы Искандер.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов не исключил, что угроза обстрелов Запада Украины ракетами из Беларуси остается высокой.

По официальным данным Генерального штаба ВС Украины, белорусские военные запланировали “обучение” в конце мая. Речь идет о полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Читайте Армия Беларуси планирует начать маневры на границе с Украиной и Польшей

Источник: Белта