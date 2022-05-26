Стягивают к границе Искандеры: Генштаб не исключает обстрелы Украины ракетами из Беларуси

Май, 26 в 18:23

В белорусской Брестской области, имеющей границу с Украиной, враг стягивает пусковые ракетные системы Искандер.

Об этом 26 мая сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он не исключил, что угроза обстрелов Запада Украины ракетами из Беларуси остается высокой.

— Осуществлено перемещение пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет Искандер в район Лунинец Брестской области. Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны, – сообщил Алексей Громов.

По официальным данным Генерального штаба ВС Украины, белорусские военные запланировали “учения” в конце мая. Речь идет о полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

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Также известно, что только за прошедшую неделю (19-26 мая) враг нанес 63 ракетных удара и 41 авиационный удар по объектам в разных городах Украины.