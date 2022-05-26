Май, 26 в 12:15

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США отвергают предложения России по отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.

Так, замминистра иностранных дел России Руденко заявил сегодня, что РФ может разблокировать украинские порты для вывоза зерна в обмен на отмену санкций в отношении российского экспорта и финансового сектора.

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Нед Прайс считает, что российские официальные лица постоянно распространяют ложь и дезинформацию относительно продовольственной безопасности и глобального снабжения продовольствием.

— Несмотря на эти заявления, санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из России. Дело в том, что санкции США были специально разработаны для разрешения экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, — сказал Нед Прайс.

По его словам, другие санкции США не собирается снимать в ответ на “пустые обещания от России”.

— Я думаю, у всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения от России. Это была, конечно, та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнюю страну и вести эту жестокую войну, — подчеркнул спикер Госдепа США.

Он заявил, что именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими экспортными ограничениями, которые подняли стоимость продуктов питания по всему миру.

Спикер Госдепа США напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия стремится использовать в качестве оружия продовольствие и энергоресурсы, чтобы попытаться заставить мир подчиниться ей.

— Мы никогда не вводили санкции в отношении еды. Мы никогда не вводили санкции на сельхозтовары из России. В отличие от России, мы не заинтересованы в том, чтобы использовать еду против нуждающихся. Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины, — решительно заявил Нед Прайс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна.