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США не будут снимать санкции с РФ в обмен на разблокировку украинских портов — Госдеп

Марта Бондаренко, редактор ленты
США не будут снимать санкции с РФ в обмен на разблокировку украинских портов — Госдеп
Фото: Depositphotos

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США отвергают предложения России по отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

Об этом он заявил на брифинге в Госдепе.

Так, замминистра иностранных дел России Руденко заявил сегодня, что РФ может разблокировать украинские порты для вывоза зерна в обмен на отмену санкций в отношении российского экспорта и финансового сектора.

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Нед Прайс считает, что российские официальные лица постоянно распространяют ложь и дезинформацию относительно продовольственной безопасности и глобального снабжения продовольствием.

— Несмотря на эти заявления, санкции США не мешают экспорту сельскохозяйственной продукции из России. Дело в том, что санкции США были специально разработаны для разрешения экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, — сказал Нед Прайс.

По его словам, другие санкции США не собирается снимать в ответ на “пустые обещания от России”.

— Я думаю, у всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения от России. Это была, конечно, та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнюю страну и вести эту жестокую войну, — подчеркнул спикер Госдепа США.

Он заявил, что именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими экспортными ограничениями, которые подняли стоимость продуктов питания по всему миру.

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Спикер Госдепа США напомнил слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что Россия стремится использовать в качестве оружия продовольствие и энергоресурсы, чтобы попытаться заставить мир подчиниться ей.

— Мы никогда не вводили санкции в отношении еды. Мы никогда не вводили санкции на сельхозтовары из России. В отличие от России, мы не заинтересованы в том, чтобы использовать еду против нуждающихся. Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины, — решительно заявил Нед Прайс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна.

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