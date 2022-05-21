Май, 21 в 18:55

Страна-агрессор Россия заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна. И если их не разблокировать, мир ожидает продовольственный кризис.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Глава государства уточнил, что параллельно РФ ворует и вывозит из Украины зерно, пытается его продать. Зеленский заверил, что у украинской власти есть понимание, куда именно вывозится украденная продукция.

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– Россия заблокировала почти все порты. И все, скажем так, морские возможности экспорта пищевой продукции – нашего зерна, ячменя, подсолнечника и т.д., много всего… 22 млн тонн сегодня заблокировано Россией. И, честно говоря, они потихоньку воруют это зерно из портов и куда-то увозят. Мы знаем страны, что такое “куда-то”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, над этим вопросом сейчас работает украинское Министерство иностранных дел.

Зеленский также отметил необходимость разблокировать порты в Украине, чтобы предотвратить продовольственный кризис в мире.

– И поэтому (нужно, — Ред.) разблокировать эти пути, потому что будет кризис в мире – второй после энергетического, который спровоцировала Россия. И сейчас она сделает продовольственный кризис. Так и будет, если мы не разблокируем для Украины пути, не поможем и странам Африки, и странам Европы, и странам Азии, нуждающимся в этих продуктах питания, — заявил президент.

Зеленский добавил, что разблокировать порты можно разными методами: как дипломатическим, так и военным. А поскольку РФ не соглашается на дипломатию, Украина обращается с запросами о соответствующем оружии к странам-партнерам.