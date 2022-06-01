Хочу напомнить Мюнхенские соглашения 1938-го: Кислица об опасности “усталости” от войны

Июнь, 01 в 17:36

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором за счет интересов Украины. Об этом он заявил в комментарии для Times Radio.

На вопрос ведущего о том, понимает ли Украина риски, что западные союзники со временем могут “устать” от войны и их поддержка ослабнет, Кислица привел пример из истории. Представитель Украины в ООН напомнил слушателям о рисках повторения подписания еще одних Мюнхенских соглашений, как в 1938 году.

— Думаю, в Британии общество достаточно умно и образовано, чтобы помнить историю. Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Невиллом Чемберленом (премьер-министр Великобритании 1937-1940 годов, — Ред.) и Адольфом Гитлером в 1938 году. Менее чем через год началась Вторая мировая война. Итак, если мы хоть чему-то научились из недавней истории Европы — должны всеми возможными способами избегать каких-либо соглашений, подобных договоренности между Гитлером и Чемберленом в 1938 году, — подчеркнул Кислица.

Он предупредил о возможных рисках, если какой-нибудь европейский политик начнет “продавать” общественности идею прекращения войны за счет уступок Украины агрессору. Такие возможные действия он назвал “опасными и безответственными”.

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— Если позволить этому произойти – Путин реформирует армию, уволит своих неуклюжих генералов, модернизирует ее, нарастит силы – и снова атакует. И тогда Европе и Британии тоже придется платить тройную цену. Тогда мы можем увидеть нападение уже на страну НАТО, – сказал он.

По словам Кислицы, если России удастся оккупировать весь Донбасс и сохранять контроль над оккупированными территориями длительное время, Украина никогда не смирится с этим. Он подчеркнул, что “украинцы как нация никогда не согласились бы с тем, что руководство страны уступило часть территории другому государству”.

Он назвал такое предположение “политическим суицидом” и напомнил, что в современной истории Украины немало примеров, что украинцы не молчали, когда не соглашались с решениями власти – либо выбирая другую на демократических выборах, либо заставляя эту власть уйти.

Что известно о Мюнхенском соглашении 1938 года?

Оно было подписано в Мюнхене 30 сентября 1938 премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье, райхсканцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.

По условиям этого соглашения Чехословакия должна была уступить Германии пограничную Судетскую область. Мюнхенский пакт стал последним договором в политике “умиротворения”, которую исповедовали лидеры Франции и Британии в отношении экспансийских настроений Гитлера.

Однако все попытки Британии и Франции “задобрить” Гитлера оказались напрасными — 5 января 1939 года Германия заявила претензии на Гданьск, 23 марта заставила Литву передать ей Клайпедский край, а 1 сентября того же года напала на Польшу, что стало началом Второй мировой.

Источник: Times Radio