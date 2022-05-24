Май, 24 в 16:03

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его позицию по войне России против Украины, высказанную во время экономического форума в Давосе.

– Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы Давосских паникеров. Немного заняты, защищаем свободу и демократию, – подчеркнул Подоляк в посте, опубликованном на его странице в Twitter во вторник, 24 мая.

Напомним, 98-летний бывший государственный секретарь США (1973-1977) Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что нельзя затягивать войну РФ, которую эта страна начала в Украине.

Так, он призвал страны Запада прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам в Украине и заявил, что это “будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе”.

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Ранее 85-летний экс-премьер-министр Италии, а теперь – лидер крупнейшей правой партии страны Forza Italia Сильвио Берлускони, которого считают близким другом Путина, заявил, что Евросоюзу нужно убедить Украину принять требования главы Кремля.

Он также сказал, что не согласен с тем, что Европа поставляет оружие в Украину.