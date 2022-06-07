В Польшу прибыл грузовой самолет, после объявления Лондона о передаче РСЗО – СМИ

Июнь, 07 в 15:23

Британский грузовой самолет C-17 Globemaster III приземлился в аэропорту Жешува. Об этом сообщают польские и украинские СМИ.

Они отмечают, что именно находится на борту — неизвестно, но есть предположение, что на нем могут быть анонсированы для Украины многоствольные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

По информации британской BBC, воюющие в Украине солдаты получат в первом пакете три комплекта реактивных систем залпового огня.

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Сообщения о том, что Великобритания предоставит Украине ракеты М270, появилось в понедельник, 6 июня. Система РСЗО позволяет точно поражать цели на расстоянии до 80 км. На британских полигонах украинские военнослужащие пройдут подготовку к эксплуатации.

— Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь защитить себя от российской агрессии. Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1, — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Самолет C-17 Globemaster III может перевозить до 75 тонн груза. Отмечается, что если информация о РСЗО достоверна, то этот гигант мог перевезти три таких комплекта ракет РСЗО.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что Лондон направит Украине РСЗО M270 в ответ на запрос Киева по поставке высокоточного оружия большой дальности.

Источник: Rzecpospolita, Интерфакс-Украина