Июнь, 02 в 8:35

Великобритания направит в Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

По его словам, пусковые установки M270 значительно повысят возможности украинских вооруженных сил.

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— Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении ее героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны, — сказал Уоллес.

Он отметил, что по мере того, как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Украины.

— Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора запускали для уничтожения городов, — добавил министр обороны.

В британском правительстве заявили, что украинские военные пройдут обучение на этих пусковых установках.

Напомним, что премьер Британии Борис Джонсон обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой подписать план поставки в Украину РСЗО американского производства M270 в течение нескольких недель.

Администрация президента США подтвердила передачу Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в рамках нового пакета военной помощи.