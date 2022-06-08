Июнь, 08 в 1:13

В докладе Европейского парламента о влиянии агрессии России на общую безопасность и оборонную политику Евросоюза, которую планируют утвердить 8 июня, рекомендуется лидерам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление главы комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Маккалистера.

— Рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины, — сказал он.

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По его словам, авторы доклада, в частности, рекомендуют увеличить мониторинг применения санкций ЕС, что “укрепит способность Еврокомиссии по имплементации ограничительных мер”.

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Дэвид Маккалистер добавил, что Европарламент, как и прежде поддерживает увеличение эффективности общей политики Евросоюза по безопасности и обороне, ситуация с чем лишь обострилась после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Таким образом, европарламентарии предлагают ввести следующие меры:

ускорение имплементации Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;

пересмотреть и изменить направление миссий и операций Евросоюза в рамках Совместной политики по безопасности и обороне. Адаптация безопасности и обороны ЕС к новой геополитической реальности, в том числе для оказания надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;

ускорение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО;

пересмотр политики Евросоюза относительно соседства с тем, чтобы оценить влияние агрессии РФ на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и на усиление политики расширения ЕС;

предоставить Европарламенту причастность к надлежащей имплементации общей внешней политики и политики безопасности и общей политики безопасности и обороны;

обеспечить общую политику по безопасности и обороне Евросоюза надлежащими финансовыми ресурсами для повышения ее эффективности и надежности.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европейская Комиссия, скорее всего, предоставит положительное заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.