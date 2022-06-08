Июнь, 07 в 22:27

Офис президента считает, что заключение Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС будет положительным.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

По его словам, на следующей неделе будет заключение Еврокомиссии по опроснику, заполненному Украиной, о предоставлении статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Сейчас смотрят

— От этого решения будет зависеть следующее решение в Европейском совете, которое состоится 23-24 июня этого года. У нас есть все основания, что решение Европейской комиссии будет положительным, ведь у ЕК более 5 тыс. страниц ответов Украины на эти вопросы, которые были в опроснике. Европейская комиссия удовлетворена уровнем наших ответов, об этом говорила Урсула фон дер Ляйен и президенту Украины, и говорила об этом публично… Поэтому есть все основания считать, что вывод ЕК будет положительным, а дальше решение зависит от государств-членов Европейского Союза, — сказал он.

По его словам, Евросоюз может предоставить своеобразные “домашние задания” Украине. В качестве примера Игорь Жовква привел одно из условий ЕС, при котором Украине необходимо привести украинское законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза.

Главным, по его словам, в заключении будет, отвечает ли Украина сейчас политическим и экономическим критериям членства, так называемым копенгагенским критериям.

– После того, как Украина получит статус кандидата, нужно будет сесть и обсудить нашу стратегию движения в ЕС. Она, безусловно, будет зависеть от Украины, ведь Украина должна будет выполнить “домашнее задание”, продолжить реформы, но это также будет зависеть от государств-членов (ЕС, — Ред.), которые будут дальше принимать решение, например, о начале переговоров о вступлении, — сказал Жолква.

По его словам, украинские власти сейчас концентрируются на получении Украиной именно статуса кандидата.

Игорь Жовква объяснил, что статус кандидата ЕС предоставит Украине определенный “знак качества”, который будет формально означать, что Украина уже входит в условный “круг европейской семьи”. Кроме того, страны ЕС, которые будут предоставлять средства Украине для восстановления после войны, будут знать, что эти средства идут в Евросоюз.