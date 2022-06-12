Россия хочет спровоцировать мировой голод, чтобы ударить по экономике союзников Украины — Ермак

Июнь, 12 в 12:33

Российская Федерация готовит мировой продовольственный кризис и хочет использовать масштабный голод как оружие. План Кремля направлен на то, чтобы началась волна беженцев с Ближнего Востока и Африки в страны Евросоюза, спровоцировав удар по экономике союзников Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что сейчас российские солдаты блокируют украинские порты, уничтожают наш урожай, занимают значительные территории на Юге Украины и воруют наше зерно.

– Мировой голод хотят использовать как оружие. Я неоднократно говорил, что Россия готовит продовольственный кризис, способный запустить цепочку других кризисов в мире. Историк Тимоти Снайдер подтверждает ряд предостережений, о которых я раньше говорил. План голода Путина нацелен на то, чтобы ударить по экономике наших союзников, — убежден глава Офиса президента.

По мнению Ермака, на фоне возможных голодных бунтов Россия будет пытаться шантажировать мир, обвинить Украину, потребовать признания временно оккупированных территорий и снятия введенных санкций против РФ.

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Кремль пытается уничтожить наше государство как экспортера и гаранта мирового продовольственного благополучия. Россия хочет спровоцировать масштабный Голодомор для шантажа мира и прекращения поддержки Украины. Ермак считает, что нужны зеленые коридоры для разблокирования украинских портов и вывоза зерна.

Глава Офиса президента убежден, что для гарантии Украине необходимо новое вооружение и противокорабельные ракеты, а также не может быть никаких уступок в вопросе санкций против России.