Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Россия хочет спровоцировать мировой голод, чтобы ударить по экономике союзников Украины — Ермак

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия хочет спровоцировать мировой голод, чтобы ударить по экономике союзников Украины — Ермак
Фото: Офис президента

Российская Федерация готовит мировой продовольственный кризис и хочет использовать масштабный голод как оружие. План Кремля направлен на то, чтобы началась волна беженцев с Ближнего Востока и Африки в страны Евросоюза, спровоцировав удар по экономике союзников Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что сейчас российские солдаты блокируют украинские порты, уничтожают наш урожай, занимают значительные территории на Юге Украины и воруют наше зерно.

– Мировой голод хотят использовать как оружие. Я неоднократно говорил, что Россия готовит продовольственный кризис, способный запустить цепочку других кризисов в мире. Историк Тимоти Снайдер подтверждает ряд предостережений, о которых я раньше говорил. План голода Путина нацелен на то, чтобы ударить по экономике наших союзников, — убежден глава Офиса президента.

По мнению Ермака, на фоне возможных голодных бунтов Россия будет пытаться шантажировать мир, обвинить Украину, потребовать признания временно оккупированных территорий и снятия введенных санкций против РФ.

Сейчас смотрят

Кремль пытается уничтожить наше государство как экспортера и гаранта мирового продовольственного благополучия. Россия хочет спровоцировать масштабный Голодомор для шантажа мира и прекращения поддержки Украины. Ермак считает, что нужны зеленые коридоры для разблокирования украинских портов и вывоза зерна.

Глава Офиса президента убежден, что для гарантии Украине необходимо новое вооружение и противокорабельные ракеты, а также не может быть никаких уступок в вопросе санкций против России.

Читайте
Требовали до 200 тыс. грн: мошенники предлагали "освободить из плена" бойцов ВСУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка