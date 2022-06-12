Требовали до 200 тыс. грн: мошенники предлагали “освободить из плена” бойцов ВСУ
В Запорожской области разоблачили мошенников, которые звонили по телефону родственникам и близким украинских защитников, предлагали свою “помощь” для якобы их освобождения из плена. После полученных денег злоумышленники просто пропадали со связи.
По данным Службы безопасности Украины, мошенники предлагали несколько псевдоуслуг:
- телефонный разговор с пленным, за который потребовали от 10 до 50 тыс. грн;
- освобождение из плена – за это мошенники просили от 50 до 200 тыс. грн;
- перевозка тела погибшего – до 10 тыс. грн.
Ни одну из обещанных услуг мошенники не могли выполнить. Родные и близкие бойцов Вооруженных сил Украины перечисляли деньги, а затем злоумышленники просто пропадали со связи.
Организатор схемы — мужчина, который сейчас находится на территории временно оккупированного Мариуполя и недавно вышел из тюрьмы. В Запорожье у него была сообщница, которую задержали правоохранители Службы безопасности Украины.
В СБУ призвали людей, от которых неизвестные требуют деньги за “освобождение” родственников или близких из плена, немедленно обращаться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по номерам +38(067)650-83-32 або +38(098)087-36-01, или на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.