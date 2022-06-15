Только Украина должна определять условия мира в конфликте с РФ – Берлин

Июнь, 15 в 19:41

Никто не имеет права давать советы Украине и диктовать условия установления мира для завершения войны с Россией, заявил на брифинге спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

– Канцлер Шольц неоднократно подчеркивал: Украина решает самостоятельно, к какому решению в этом конфликте с Россией она стремится. И никто извне не может давать ей советы, – подчеркнул он.

По его мнению, условия мира должны быть приемлемы для общества, президента, правительства и парламента Украины, а требования со стороны других стран неуместны.

Гебештрайт также заверил, что поддержка Украины со стороны Германии многосторонняя и включает финансовую, гуманитарную и военную составляющие.

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В то же время точную дату визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев, который вроде бы планируется на этой неделе, спикер федерального правительства Германии не называл. Он может состояться 16 июня совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги.

Кстати, Макрон, постоянно критикуемый за неоднозначную поддержку Украины в войне с РФ, сегодня заявил, что Киеву в итоге придется вести переговоры с Москвой, чтобы завершить этот конфликт.