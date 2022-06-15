Макрон заявил, что Зеленскому “в итоге придется” вести переговоры с РФ

Июнь, 15 в 14:43

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине в итоге предстоит провести переговоры с Российской Федерацией, чтобы завершить войну.

Об этом он заявил во время своего визита на военную базу НАТО Михаилу Когальничану в Румынии.

– Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией, – сказал Макрон, выступая перед военнослужащими.

Президент Франции добавил, что “мы, европейцы, тоже будем за столом переговоров”.

Сейчас смотрят

— Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры, — сказал он.

Когда Макрона спросили о его неоднозначных заявлениях, что “Путина не следует унижать”, он ответил, что “Франция с первого дня четко сказала, что Россия является агрессором”.

В рамках своей поездки Макрон должен посетить также Молдову, где встретится с президентом Майей Санду. Ранее из неофициальных источников сообщалось о визите Макрона в Киев.

Отмечалось, что он может состояться 16 июня совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом.

Президент Франции недавно подвергся критике со стороны Украины и ее восточноевропейских союзников при неоднозначной поддержке Киева в противостоянии агрессии РФ. В частности, Макрон говорил об избегании “унижения Путина”.