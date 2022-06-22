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Германия передаст Украине три системы Mars II и научит солдат ими пользоваться

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Немецкие военные планируют научить украинских солдат воспользоваться реактивной системой залпового огня Mars II.

Об этом в парламенте заявила министр обороны Кристина Ламбрехт. По ее словам, обучение, которое будет проводиться в Германии, может начаться уже на следующей неделе.

Ламбрехт добавила, что по завершении инструкций начнутся поставки системы вооружения Mars II.

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Германия, как и Великобритания, предоставит Украине три таких системы. А США поставят четыре установки Mars II для борьбы с оккупантами.

Отметим, что Mars II – это немецкая РСЗО (реактивная система залпового огня), которая пополнила вооружение Бундесвера в 1990 году.

  • Масса – 26,6 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см.
  • Шасси – гусеничное на базе американской БМП M2 Bradley.
  • Экипаж – 3 человека.
  • Двигатель – 8-цилиндровый дизель Cummins VTA-903 мощностью 500 л.
  • Максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности – 48 км/ч, с запасом хода 480 км.
  • Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.
  • Европейский вариант M270 оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.
  • В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

Ранее правительство Германии обнародовало список оружия и техники, которую передаст Украине. Как говорится в сообщении властей ФРГ, Берлин планирует приблизить процедуру публикации подобных данных к практике, проводимой странами-союзниками, в том числе США.

Перечень содержит обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи, включающей поставки из запасов Бундесвера.

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Источник: CNN
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