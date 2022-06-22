Июнь, 22 в 17:39

Немецкие военные планируют научить украинских солдат воспользоваться реактивной системой залпового огня Mars II.

Об этом в парламенте заявила министр обороны Кристина Ламбрехт. По ее словам, обучение, которое будет проводиться в Германии, может начаться уже на следующей неделе.

Ламбрехт добавила, что по завершении инструкций начнутся поставки системы вооружения Mars II.

Сейчас смотрят

Германия, как и Великобритания, предоставит Украине три таких системы. А США поставят четыре установки Mars II для борьбы с оккупантами.

Отметим, что Mars II – это немецкая РСЗО (реактивная система залпового огня), которая пополнила вооружение Бундесвера в 1990 году.

Масса – 26,6 т, длина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, высота – 2,59 м, клиренс – 45 см.

Шасси – гусеничное на базе американской БМП M2 Bradley.

Экипаж – 3 человека.

Двигатель – 8-цилиндровый дизель Cummins VTA-903 мощностью 500 л.

Максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности – 48 км/ч, с запасом хода 480 км.

Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.

Европейский вариант M270 оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения цели составляет 38-300 км.

Ранее правительство Германии обнародовало список оружия и техники, которую передаст Украине. Как говорится в сообщении властей ФРГ, Берлин планирует приблизить процедуру публикации подобных данных к практике, проводимой странами-союзниками, в том числе США.

Перечень содержит обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи, включающей поставки из запасов Бундесвера.