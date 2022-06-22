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Німеччина оприлюднила список зброї та техніки, яку передасть Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Німеччина оприлюднила список зброї та техніки, яку передасть Україні
Фото: Getty Images

Німецький уряд вперше опублікував список з даними щодо військової підтримки України.

Як йдеться у повідомленні уряду ФРН, Берлін планує наблизити процедуру публікації подібних даних до практики, яку проводять країни-союзники, зокрема США.

На сайті німецького уряду оприлюднено види військової допомоги, яку Берлін вже надав або планує надати Україні.

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Перелік включає матеріали та зброю із запасів Бундесверу, а також постачання збройової промисловості Німеччини, фінансування яких розраховане в рамках ініціативи федерального уряду Німеччини з надання допомоги для забезпечення безпеки іноземних партнерів.

Раніше було ухвалено рішення про її розширення до €2 млрд.

Список техніки

Список, оприлюднений урядом ФРН, передбачає передачу Києву

  • 30 самохідних артилерійських установок Gepard,
  • 54 бронетранспортерів М113,
  • неназвану кількість комплексів протиповітряної оборони IRIS-T SLM,
  • 10 тис. артилерійських снарядів,
  • 53 тис. протиповітряних снарядів,
  • 5,8 млн патронів для стрілецької зброї,
  • сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами,
  • 5 тис. шоломів,
  • вісім мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів,
  • вісім розвідувальних дронів,
  • десять броньованих авто,
  • вісім пристроїв для захисту від дронів,
  • чотири дистанційних пристрої з розмінування.

Перед цим, 21 червня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що САУ Panzerhaubitzen 2000 вже були передані.

Зокрема, Україна має отримати холодильники для медикаментів, 14 датчиків і “глушилок” для дронів, 10 протидронових гармат та 32 розвідувальних дрони.

Крім того, у списку згадуються: система протибатарейної боротьби COBRA, 80 пікапів Toyota, три реактивні системи залпового вогню MARS, аптечки, вантажівки тощо.

Уряд Німеччини зазначає, що з міркувань безпеки додаткова інформація щодо умов і термінів передачі зброї не публікуватиметься.

Нагадаємо, після візиту в Україну 16 червня канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що обіцяна зброя надійде до країни вчасно. Він заявив, що німецька військова галузь працює над цим.

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Джерела: Федеральний уряд Німеччини, DW

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