В Эстонии разрешили лишать гражданства за участие в войне против Украины на стороне РФ

Июль, 20 в 13:45

В Эстонии был принят закон, позволяющий аннулировать гражданство лиц, получивших его путем натурализации.

За принятие поправок к закону проголосовали 52 члена парламента, против были 17. Всего в эстонском парламенте 101 депутат.

— Правительству предоставляется право своим решением лишить гражданства человека, получившего эстонское гражданство путем натурализации, в случае его поступления на государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности, — говорится в объяснении к принятым парламентом поправкам к закону о гражданстве.

В частности, разрешается лишать гражданства лиц, участвующих в военной агрессии против Украины на стороне Российской Федерации.

Сейчас смотрят

Эстонское гражданство приобретенное путем натурализации может быть также в случае совершения преступления против человечности.

В то же время, нельзя лишить гражданства лиц, военная служба которых не угрожает безопасности Эстонии. Речь идет о тех лицах, которые решили воевать на стороне Украины для защиты ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

В то же время государство не рекомендует эстонским гражданам воевать за любое иностранное государство, поскольку не может гарантировать защиту эстонских граждан в зоне военных конфликтов.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости лишать гражданства людей, поддерживающих войну России против Украины. Речь идет о части латвийских россиян, которые поддерживают российскую агрессию. По словам Левитса, они находятся “вне спектра демократии”.