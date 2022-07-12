Знание украинского и истории: правительство готовит введение экзамена для получения гражданства

Июль, 12 в 18:35

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел подготовят и внесут на рассмотрение правительства законопроекты о внедрении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.

Соответствующее протокольное поручение по выполнению задачи президента Украины поддержали 12 июля во время заседания.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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— Гражданство Украины сегодня — это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны, — отметил Шмыгаль.

Также Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины.

Инициатива по введению экзамена для получения гражданства Украины была обнародована на сайте петиций президента 23 мая 2022 года.

По состоянию на 12 июля сбор подписей завершен – петиция набрала 26 578 голосов из 25 тыс. необходимых. В ответ на петицию Зеленский поручил премьер-министру комплексно проработать вопрос о внедрении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины.

Источник: Денис Шмыгаль