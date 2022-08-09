США передали Украине противорадиолокационные ракеты и запчасти к истребителям — Пентагон
В предыдущих пакетах военной помощи для Украины, которые предоставили США, были противорадиолокационные ракеты.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль во время брифинга.
— В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов и могут повлиять на российские радары и другие вещи, — заявил Каль.
Он подчеркнул, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.
До сих пор официально Пентагон не говорил о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Но в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.
— Мы получим специальные противорадарные ракеты, которых у нас раньше было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать их (врага, – Ред.) систему радаров, ослеплять по сути врага, что позволит нам потом получить преимущество для контрнаступления, – говорил Резников.
Накануне стало известно, что США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму $1 млрд. В новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155 мм.