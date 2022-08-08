США выделят Украине дополнительную помощь в области безопасности в размере $1 млрд
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Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в $1 млрд.
Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тысяч снарядов калибром 155 мм.
Что будет входить в пакет помощи
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм;
- 20 минометных систем калибра 120 мм;
- 20 тыс. боеприпасов для минометных систем калибра 120 мм;
- боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- 1 тыс. Javelin;
- сотни противотанковых систем AT4;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- взрывчатые вещества С-4;
- подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
- медицинские принадлежности (аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование).
Всего поддержка, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны, вырастет до $8,5 млрд. Финансирование будет поступать Киеву поэтапно. В августе ожидается первый транш на сумму $3 млрд.
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В Пентагоне заявили, что это один из самых больших пакетов помощи США, который включает значительное количество боеприпасов, оружия и снаряжения для Украины.