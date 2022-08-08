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США выделят Украине дополнительную помощь в области безопасности в размере $1 млрд

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Зеленський Байден 1 вересня 2021
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в $1 млрд.

Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Что будет входить в пакет помощи

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм;
  • 20 минометных систем калибра 120 мм;
  • 20 тыс. боеприпасов для минометных систем калибра 120 мм;
  • боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • 1 тыс. Javelin;
  • сотни противотанковых систем AT4;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • взрывчатые вещества С-4;
  • подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
  • медицинские принадлежности (аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование).

Всего поддержка, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны, вырастет до $8,5 млрд. Финансирование будет поступать Киеву поэтапно. В августе ожидается первый транш на сумму $3 млрд.

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