США выделят Украине дополнительную помощь в области безопасности в размере $1 млрд

Август, 08 в 20:03

Соединенные Штаты Америки выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в $1 млрд.

Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тысяч снарядов калибром 155 мм.

Что будет входить в пакет помощи

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм;

20 минометных систем калибра 120 мм;

20 тыс. боеприпасов для минометных систем калибра 120 мм;

боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1 тыс. Javelin;

сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества С-4;

подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

медицинские принадлежности (аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование).

Всего поддержка, которую США предоставили Украине с начала полномасштабной войны, вырастет до $8,5 млрд. Финансирование будет поступать Киеву поэтапно. В августе ожидается первый транш на сумму $3 млрд.

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В Пентагоне заявили, что это один из самых больших пакетов помощи США, который включает значительное количество боеприпасов, оружия и снаряжения для Украины.