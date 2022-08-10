Август, 10 в 13:59

В среду, 10 августа, на АЗС в Польше подешевели почти все виды горючего.

В частности, цена на бензин марки А-95 снизилась до 6,84 злотых за литр (54,2 грн по курсу Национального банка по состоянию на 10 августа). Днем ранее это горючее продавали на АЗС по цене 6,87 злотых/литр.

Бензин А-98 сегодня в среднем стоит 7,34 злотых/литр (58,2 грн) по сравнению с 7,55 злотых/литр 9 августа.

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За литр дизельного горючего на АЗС в Польше придется заплатить 7,14 злотых (56,6 грн). В то время как вчера дизель продавали по цене 7,16 злотых/литр.

Не изменилась цена на премиальный дизель – 7,46 злотых за литр (59,1 грн).

Стоимость автогаза (LPG) немного снизилась – до 3,23 злотых/литр (25,6 грн). Накануне он стоил 3,24 зл/литр.

Стоимость горючего отличается в зависимости от воеводства, в котором вы хотите заправить автомобиль.

Например, цены на бензин А-95 колеблются от 6,16 зл/литр (48,8 грн) в Любуском воеводстве до 7,04 зл за литр (55,8 грн) в Люблинском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Малопольском воеводстве (6,15 злотых/литр или 48,7 грн), а самая высокая – в Западнопоморском воеводстве (8,01 злотых за литр или 63,4 грн).

Стоимость топлива в Украине

Цены на бензин в Украине снова пошли вверх, а дизельное топливо и автогаз подешевели.

Литр бензина марки A-95+ подорожал за день почти на гривну – до 51,99 грн. Бензин А-95 можно купить за 49,98 грн/литр.

Бензин A-92 подешевел до 48,81 грн/литр. Дизель сбросил в цене 48 копеек (53,8 грн/литр). Автогаз сегодня стоит в среднем 27,57 грн/литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl