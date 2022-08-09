Серпень, 09 в 14:23

У вівторок, 9 серпня, на АЗС у Польщі знизилася вартість всіх видів пального – бензину, дизпалива та автогазу.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні в середньому коштує 6,87 злотих за літр (54,5 грн за курсом Національного банку України станом на 9 серпня). Днем раніше це пальне продавали на АЗС за ціною 6,92 злотих/літр.

Середня вартість бензину А-98 знизилася до 7,55 злотих/літр (59,9 грн) у порівнянні з 7,57 злотих/літр напередодні.

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Здешевшало і дизельне пальне: за літр потрібно в середньому заплатити 7,16 злотих (56,8 грн). Тоді як у понеділок дизель продавали за ціною 7,19 злотих/літр.

Преміальний дизель здешевшав до 7,46 злотих за літр (59,1 грн) з 7,49 злотих/літр днем раніше.

Вартість автогазу (LPG) теж трохи знизилася – до 3,24 злотих/літр (25,7 грн). Напередодні він коштував 3,25 злотих/літр.

Залежно від воєводства, пальне може коштувати дешевше чи дорожче за середню вартість по країні.

Наприклад ціни на бензин А-95 коливаються від 6,03 злотих/літр (47,8 грн) у Любуському воєводстві до 6,99 злотих за літр (55,4 грн) у Підляському воєводстві.

Вартість бензину А-98 найнижча в Нижньосілезькому воєводстві (6,89 злотих/літр або 54,6 грн), а найвища – в Заходньопоморському воєводстві (8,25 злотих за літр або 65,4 грн).

Літр дизпалива продають найдешевше на АЗС у Свентокшиському воєводстві (6,04 злотих або 47,9 грн), а найдорожче – в Малопольському воєводстві (7,27 злотих або 57,6 грн).

Вартість пального в Україні

Середні ціни на пальне в Україні з початку тижня є стабільними.

Літр бензину марки A-95+ на АЗС пропонують в середньому по 51 грн, А-95 – по 49,89 грн, A-92 – по 48,86 грн і автогаз – по 28,15 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl