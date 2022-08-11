Август, 11 в 15:47

В четверг, 11 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подешевели некоторые виды горючего – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Литр бензина А-95 продолжает дешеветь в течение этой недели и сейчас в среднем стоит 6,81 злотых (54,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 11 августа). Накануне это горючее стоило 6,84 злотых за литр.

В то же время бензин марки А-98 немного подорожал – до 7,35 злотых/литр (58,6 грн) с 7,34 злотых/литр днем ранее.

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Средняя стоимость дизтоплива снизилась до 7,12 злотых за литр (56,8 грн) по сравнению с 7,14 злотых/литр в среду.

Несколько снизились цены и на премиальный дизель – в среднем до 7,45 злотых за литр (59,4 грн). Вчера это горючее продавали на польских АЗС по цене 7,46 злотых/литр.

В то же время, стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,23 злотых/литр (25,8 грн).

Стоимость горючего в Польше варьируется в зависимости от воеводства. Например, бензин А-95 дешевле всего в Любушском воеводстве (6,18 злотых/литр или 49,3 грн), а дороже всего – в Подляском воеводстве (7,04 злотых за литр, или 56,1 грн).

Стоимость бензина А-98 колеблется от 6,18 злотых/литр (49,3 грн) в Малопольском воеводстве до 7,77 злотых/литр (61,96 грн) в Западнопоморском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

Горючее в Украине 11 августа подешевело. В частности, бензин категории А-95 снизился в цене на 18 копеек и в среднем стоит 49,79 грн/л.

Бензин А-92 подешевел на 19 копеек и стоит 48,62 грн/л. Средняя стоимость дизтоплива составляет 53,74 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl