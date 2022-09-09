Сентябрь, 08 в 23:27

Карл III (полное имя — Чарльз Филипп Артур Джордж) стал королем Великобритании и королевств Содружества после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Сын Елизаветы, правившей на британском престоле почти 70 лет, дольше всего в истории Британии оставался принцем Уэльским и наследником трона. Поэтому большую часть жизни был известен как принц Чарльз.

Новый британский король родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце в Лондоне во время правления его деда по материнской линии Георга VI. Он стал первенцем принцессы Елизаветы, которая стала королевой, когда Чарльзу было четыре года, и Филиппа, герцога Эдинбургского.

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Чарльз присутствовал на коронации Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года, где он сидел рядом с бабушкой и тетей.

В 1955 году Букингемский дворец объявил, что Чарльз будет посещать школу. Именно поэтому он стал первым наследником, получавшим образование таким образом, а не с частным репетитором.

В 1958 году Карлу III присвоили титул принца Уэльского, однако церемония возложения венца Елизаветой II состоялась лишь спустя более 10 лет в Уэльсе.

Он вторично нарушил традицию королевской семьи, поступив в университет после А-уровня. Он не вступил в Вооруженные силы Британии, а в 1967 году начал учиться в Тринити-колледж (Кембридж). Чарльз изучал антропологию, археологию, историю и валлийский язык.

В 1970 году будущий король Британии окончил Кембридж, получив степень бакалавра искусств. Он стал первым наследником, получившим университетскую степень, а в 1975 году ему присвоена степень магистра искусств в Кембридже.

Он начал активно участвовать в заседаниях Палаты лордов, а также стал первым за 300 лет членом королевской семьи, который присутствовал на заседании Кабинета министров. По неподтвержденной информации, Чарльза интересовала должность генерал-губернатора Австралии, но из-за конституционного кризиса он отказался от этих намерений.

Параллельно Чарльз проходил военную службу, пройдя курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета.

8 сентября 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II, стал королем Великобритании. Премьер-министр Элизабет Трасс сообщила, что новый британский король взял имя Карла III.