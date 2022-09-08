Сентябрь, 08 в 20:34

На 97-м году жизни скончалась Елизавета II – королева Великобритании. О смерти королевы сообщили в Букингемском дворце.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья королевы. Ей рекомендовали находиться под контролем. В то же время в сообщении отмечалось, что Елизавета по-прежнему “чувствует себя комфортно”.

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В последнее время королева находилась в резиденции английских королей в шотландском замке Балморал, где во вторник встретилась с новой главой правительства Великобритании Лиз Трасс.

После известия о здоровье королевы Лиз Трасс заявила, что все Соединенное Королевство озабочено новостями из Букингемского дворца.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts — and the thoughts of people across our United Kingdom — are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Издание BBC паралельно сообщило, что в Балморал выехали принц Чарльз и ее внуки принц Уильям и Гарри.

Кем была Елизавета II

Елизавета II родилась в Лондоне в апреле 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского, и герцогини Йоркской — Елизаветы Боуз-Лайон.

2 июня 1953 года она стала королевой Великобритании после того, как ее отец умер от рака легких.

Елизавета II правила дольше всех в истории Великобритании. После нее первый в очереди на трон — принц Чарльз, старший сын королевы.

9 апреля 2021 в возрасте 99 лет скончался муж королевы — принц Филипп, герцог Эдинбургский. У супругов родилось четверо детей — Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.