На 97-м году жизни скончалась Елизавета II – королева Великобритании. О смерти королевы сообщили в Букингемском дворце.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья королевы. Ей рекомендовали находиться под контролем. В то же время в сообщении отмечалось, что Елизавета по-прежнему “чувствует себя комфортно”.

В последнее время королева находилась в резиденции английских королей в шотландском замке Балморал, где во вторник встретилась с новой главой правительства Великобритании Лиз Трасс.

После известия о здоровье королевы Лиз Трасс заявила, что все Соединенное Королевство озабочено новостями из Букингемского дворца.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts — and the thoughts of people across our United Kingdom — are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022