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Умерла королева Великобритании Елизавета II

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

На 97-м году жизни скончалась Елизавета II – королева Великобритании. О смерти королевы сообщили в Букингемском дворце.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья королевы. Ей рекомендовали находиться под контролем. В то же время в сообщении отмечалось, что Елизавета по-прежнему “чувствует себя комфортно”.

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В последнее время королева находилась в резиденции английских королей в шотландском замке Балморал, где во вторник встретилась с новой главой правительства Великобритании Лиз Трасс.

Ліз Трасс з королевою Єлизаветою

Фото: Getty Images

После известия о здоровье королевы Лиз Трасс заявила, что все Соединенное Королевство озабочено новостями из Букингемского дворца.

Издание BBC паралельно сообщило, что в Балморал выехали принц Чарльз и ее внуки принц Уильям и Гарри.

Кем была Елизавета II

Елизавета II родилась в Лондоне в апреле 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского, и герцогини Йоркской — Елизаветы Боуз-Лайон.

2 июня 1953 года она стала королевой Великобритании после того, как ее отец умер от рака легких.

Елизавета II правила дольше всех в истории Великобритании. После нее первый в очереди на трон — принц Чарльз, старший сын королевы.

9 апреля 2021 в возрасте 99 лет скончался муж королевы — принц Филипп, герцог Эдинбургский. У супругов родилось четверо детей — Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

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