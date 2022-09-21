Сентябрь, 21 в 12:19

Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает РФ в войне.

Такое заявление министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал после обращения главы Кремля к российскому народу 21 сентября, где было объявлено о частичной мобилизации и обновлены ядерные угрозы.

Глава британского оборонного ведомства уверяет: международное сообщество едино, тогда как Россия превращается в мирового изгоя.

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По словам Бена Уоллеса, президент РФ вместе с министром обороны страны уже отправили на смерть десятки тысяч плохо оснащенных граждан.

– А то, что Путин нарушил свои обещания не мобилизовать часть населения и не аннексировать территории Украины, свидетельствует о провале вторжения, – отмечает министр обороны Великобритании.

В то же время в британской разведке заявили, что оккупационные войска боятся неизбежного наступления Украины.

Только так можно объяснить спешное объявление о проведении референдумов на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Псевдочиновники на оккупированных территориях ожидают, что с “официальным присоединением к России” они будут чувствовать себя более безопасно.

Однако, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, российские войска в Украине страдают от нехватки личного состава.

Изменения в Уголовный кодекс, за которые 20 сентября проголосовала Госдума РФ, в Минобороны Великобритании объясняют не иначе, как попыткой смягчить нарастающее в последние две недели давление на российское гражданское и военное руководство.

Еще одна цель, которой добиваются в Кремле, – ограничить количество дезертирств и отказов от участия в войне.

– К этим нововведениям, вероятно, подтолкнула критика общественности, – предполагают в британской разведке.

Проголосованные изменения в закон, добавляют в оборонном ведомстве Великобритании, будут определять дальнейшее развитие стратегии России.

– Путин в надежде нарастить боевую мощь идет на рискованный политический шаг, подрывая выдумку о том, что в России нет ни войны, ни национального кризиса, – подытожили в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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