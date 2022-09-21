Сентябрь, 21 в 9:08

Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Об этом он заявил во время своего обращения о проведении фейковых референдумов в оккупированных украинских регионах.

По его словам, частичной мобилизации, которая начинается 21 сентября, подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу. При этом они будут проходить дополнительную подготовку.

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На сайте президента РФ появился текст соответствующего указа.

В нем отмечается, что граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту, и будут иметь соответствующий уровень денежного содержания.

– Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим указом, – говорится в нем.

Среди оснований для увольнения называется достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья, а также вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Кстати, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ получили отсрочку на период работы в этих организациях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов.

Сначала обращение Путина анонсировали 20 сентября на 20:00 по Киеву, однако впоследствии несколько раз переносили.

Вчера российская Госдума ввела в уголовный кодекс понятия мобилизация, военное положение, вооруженный конфликт. Также в РФ позаботились об уголовной ответственности за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Напомним, что 20 сентября боевики террористических “ЛНР” и “ДНР” объявили даты своих псевдореферендумов. Фейковые голосования пройдут с 23 по 27 сентября.

О проведении “референдумов” в эти же дни заявили и так называемые власти Херсонской области. На 23−27 сентября оккупанты запланировали псевдореферендум и в Запорожской области.

Западные и украинские военные аналитики сходятся на том, что решение о проведении псевдореферендумов оккупанты объявили из-за стремительного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Так, только за неделю активного продвижения украинская армия освободила 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км территории только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал заявления о “референдумах” наивным шантажом угрозами и страхом разгрома. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что так россияне решили ответить на украинское контрнаступление.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что проведение РФ “референдумов” на вновь оккупированных территориях области откроет путь к общей мобилизации в России.