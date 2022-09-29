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“Люк Скайуокер” помогает Украине собирать на армию дронов

Юля Захарченко, редактор ленты
“Люк Скайуокер” помогает Украине собирать на армию дронов
Фото: Офис президента

Американский актер Марк Хэмилл, которого большинство зрителей знают по роли джедая Люка Скайуокера в киноэпопее Звездные войны, стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с Хэмиллом, который будет помогать собирать деньги на помощь армии дронов Вооруженных сил Украины.

– Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в Звездных войнах, Марк Хэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24. Он первый посол, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на армию дронов. Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь, – убежден Зеленский.

Президент Украины поблагодарил американского актера за поддержку нашей страны, борющейся за свою свободу с войсками Российской Федерации.

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