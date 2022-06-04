Июнь, 04 в 11:02

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне. Он объяснил, чем для украинцев стала полномасштабная война на примере истории медсестры из города Иванков Светланы Клименко.

По словам Зеленского, эта женщина потеряла своего мужа 24 февраля. Он работал фельдшером экстренной медицинской помощи и уехал на вызов в том районе, где российские оккупанты пытались наступать на Киев. С тех пор он считается пропавшим без вести.

Кроме того, Светлана потеряла своего сына, который погиб в Мариуполе. Сама же она с 24 февраля до 1 апреля, пока украинские войска не освободили Иванков от оккупантов, работала в больнице и помогала спасать людей. Несмотря на боль утрат, она не опустила руки.

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Владимир Зеленский рассказал, что, когда недавно встретился со Светланой, она сказала ему, что именно эта работа помогала ей держаться. Спасение других стало смыслом ее жизни. Сегодня женщина, как и тысячи украинских врачей и медсестер, продолжает спасать людей.

– Мы должны сделать все, чтобы их поддержать. Чтобы им было, чем лечить, где лечить, чтобы у нас появились бронированные скорые, которые россияне не смогут расстреливать, как делают это сейчас. Российская армия очень жестокая. Она не только пытается убить как можно больше людей, но и разрушить всю инфраструктуру, необходимую для жизни, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что руины – это то, что остается после российских военных. Но людям должно быть, куда возвращаться. Уже сейчас и уже сегодня. Потому президент инициировал создание специальной платформы United24.

– Это не просто фандрайзинг. Это одна из возможностей доказать России, что зло не сможет победить. Тысячи раненых нуждаются в помощи. Тысячи объектов нуждаются в восстановлении, – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый может помочь в восстановлении Украины, и заверил, что средства будут использованы максимально эффективно и прозрачно.

По его словам, благодаря этим вкладам имя каждого навсегда останется в истории Украины – истории защиты свободы и демократии.