Папа Римский: Владеть ядерным оружием – аморально, его нужно уничтожить
Папа Франциск призвал мир предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения. Газета La Stampa опубликовала цитаты из будущей книги понтифика Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее.
– Иметь ядерное и атомное оружие безнравственно. Неприемлемо и немыслимо, что на создание такого вида оружия тратятся ресурсы в то время, когда надвигается серьезный продовольственный и климатический кризис, – пишет он.
Поэтому Папа призвал мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.
– Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы, – отметил он.
В начале октября Папа Римский призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить “спираль насилия и смерти”.
По его словам, это абсурд, что мир стоит перед ядерной угрозой.
Источник: La Stampa