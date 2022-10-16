Папа Римский: Владеть ядерным оружием – аморально, его нужно уничтожить

Октябрь, 16 в 13:38

Папа Франциск призвал мир предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения. Газета La Stampa опубликовала цитаты из будущей книги понтифика Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о надежде на будущее.

– Иметь ядерное и атомное оружие безнравственно. Неприемлемо и немыслимо, что на создание такого вида оружия тратятся ресурсы в то время, когда надвигается серьезный продовольственный и климатический кризис, – пишет он.

Поэтому Папа призвал мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.

– Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы, – отметил он.

В начале октября Папа Римский призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить “спираль насилия и смерти”.

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По его словам, это абсурд, что мир стоит перед ядерной угрозой.

Источник: La Stampa