Папа Франциск призвал Путина прекратить “спираль насилия и смерти”

Октябрь, 02 в 14:32

Папа Римский Франциск призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить “спираль насилия и смерти”.

Понтифик выступил с обращением к общественности на площади Святого Петра в Ватикане из-за развязанной Россией полномасштабной войны, которая длится уже восьмой месяц.

Папа Франциск подчеркнул, что это абсурд, что мир стоит перед ядерной угрозой.

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Его комментарии последовали за недавними заявлениями российского диктатора, который сказал, что не блефует и использует “все доступные средства”, если российская территория окажется под угрозой.

В сентябре Папа Франциск заявил о моральной правомерности передавать оружие Украине, чтобы помочь отбиться от российской агрессии.

Также понтифик призвал Киев быть открытым к возможному диалогу, даже если он может “пахнуть”.

21 сентября Путин объявил в России о частичной мобилизации и начал шантажировать мир ядерным оружием.

30 сентября российский диктатор подписал “документы” о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.