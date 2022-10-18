Октябрь, 18 в 7:33

Европейский Союз принял решение ввести санкции против 11 человек и четырех учреждений Ирана, причастных к смерти иранской правозащитницы Махсы Амини и репрессиям против участников акций протеста, которые произошли после гибели Амини.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попала полиция морали Ирана и две ее ключевых фигуры — Мохаммад Ростами и Хадж Ахмада Мирзаи, силы правопорядка Ирана и их руководители. Также в списке оказался министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур – из-за блокирования интернета в стране.

Сейчас смотрят

По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, в случае необходимости Евросоюз готов расширить перечень подсанкционных лиц.

– Я призвал власти Ирана немедленно прекратить насилие и освободить всех задержанных, разрешить нормальную работу интернета и обмен информацией, – сказал Боррель.

Введенные меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции также включают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Список теперь включает в общей сложности 97 физических лиц и восемь юридических лиц.

Протесты в Иране начались с того, что в Тегеране полиция задержала молодую женщину по имени Махсу Амини за то, что она якобы не прикрыла волосы. Впоследствии стало известно, что 22-летняя иранка умерла, после ареста ее забили до смерти правоохранители.

Источник: Совет ЕС, Укринформ