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В Иране силовики арестовывают детей в школах из-за протестов — СМИ

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Иране силовики арестовывают детей в школах из-за протестов — СМИ
Фото: Getty Images

В воскресенье иранские школьники были арестованы в школьных помещениях силами безопасности, прибывшими на фургонах без номерных знаков. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Власти также закрыли все школы и высшие учебные заведения в иранском Курдистане в воскресенье, что является признаком того, что государство по-прежнему обеспокоено инакомыслием после нескольких недель протестов по поводу смерти Махсы Амини.

Напомним, все началось с того, что девушка по имени Амини была задержана в Тегеране полицией за то, что якобы не прикрыла волосы должным образом.

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22-летняя иранка скончалась 16 сентября, через три дня после ареста – ее забили до смерти правоохранители. Смерть Амини повлекла за собой беспрецедентную волну протестов по всей стране.

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Источник: The Guardian
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