Октябрь, 19 в 18:34

За вовлечение в войну, которую Россия развязала против Украины, послы стран — членов Европейского Союза одобрили санкции против Ирана.

По словам европейского дипломата, решение утверждено письменной процедурой с последующей публикацией в четверг, 20 октября, сообщает Интерфакс.

— Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании — производителя дронов, — сказал дипломат.

В распоряжении агентства есть документ, согласно которому под санкции попадет компания Shahed Aviation Industries, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА Shahed-136.

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— Секретная серия дронов была поставлена ​​в Российскую Федерацию, ее используют в агрессивной войне против Украины. Таким образом, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства РФ, виновного в аннексии Крыма и дестабилизацию Украины, — говорится в документе.

Под санкции также попадет начальник штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, отвечающий за логистику в иранском Минобороны.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести санкции против иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России, которым оно атакует украинские города. Дипломаты отмечают, что новый пакет является сильным сигналом для Ирана.