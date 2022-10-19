Октябрь, 19 в 12:39

Через несколько дней Европейский Союз планирует ввести санкции против иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России, которым она атакует украинские города.

Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию от четырех чиновников и дипломатов.

По данным издания, Брюссель уже подготовил список санкций против Тегерана. Дипломаты отмечают, что новый пакет является “сильным сигналом” для Ирана.

Сейчас смотрят

Такие индивидуальные санкции быстрее ввести, чем экономические, которые потребуют новой правовой базы и могут иметь небольшой дополнительный эффект, учитывая, что Иран уже находится под жесткими экономическими ограничениями со стороны США.

Дипломаты стран ЕС встретятся в среду, 19 октября, в так называемой группе Relex, чтобы согласовать последние технические детали пакета санкций.

Если будет согласовано решение, послы ЕС могут дать свое разрешение новому пакету уже сегодня – в противном случае это может произойти утром в пятницу, 21 октября.

Напомним, что вчера Европейский Союз принял решение ввести санкции против 11 человек и четырех учреждений Ирана, причастных к смерти иранской правозащитницы Махсы Амини и репрессиям против участников акций протеста, которые произошли после гибели Амини.