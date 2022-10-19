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ЕС подготовил новые санкции против Ирана за продажу оружия России — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
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ЕС подготовил новые санкции против Ирана за продажу оружия России — СМИ
Фото: Depositphotos

Через несколько дней Европейский Союз планирует ввести санкции против иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России, которым она атакует украинские города.

Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию от четырех чиновников и дипломатов.

По данным издания, Брюссель уже подготовил список санкций против Тегерана. Дипломаты отмечают, что новый пакет является “сильным сигналом” для Ирана.

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Такие индивидуальные санкции быстрее ввести, чем экономические, которые потребуют новой правовой базы и могут иметь небольшой дополнительный эффект, учитывая, что Иран уже находится под жесткими экономическими ограничениями со стороны США.

Дипломаты стран ЕС встретятся в среду, 19 октября, в так называемой группе Relex, чтобы согласовать последние технические детали пакета санкций.

Если будет согласовано решение, послы ЕС могут дать свое разрешение новому пакету уже сегодня – в противном случае это может произойти утром в пятницу, 21 октября.

Напомним, что вчера Европейский Союз принял решение ввести санкции против 11 человек и четырех учреждений Ирана, причастных к смерти иранской правозащитницы Махсы Амини и репрессиям против участников акций протеста, которые произошли после гибели Амини.

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