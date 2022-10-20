45 дней премьерства: что привело к отставке Трасс и кто может возглавить правительство Британии

Октябрь, 20 в 19:07

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, 20 октября, после шести недель пребывания в должности.

После победы на выборах лидера Консервативной партии королева Елизавета II официально назначила Трасс на должность главы правительства Великобритании.

В начале сентября аналитики гадали, станет ли она новой Железной леди, но уже сейчас британская пресса пишет, что Трасс запомнится как один из самых катастрофических премьеров для Британии.

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В своем обращении она заявила, что в течение недели консерваторы проведут выборы своего нового лидера, который по умолчанию станет премьер-министром.

Почему Лиз Трасс подала в отставку?

Лиз Трасс в должности премьера находилась всего 45 дней — это кратчайший срок пребывания в должности главы правительства Великобритании. Предыдущий обладатель этого антирекорда Джордж Каннинг в XIX веке проработал 119 дней до дня своей смерти в 1827 году.

За пять недель Трасс потеряла двух главных министров, поддержку парламентской фракции и электората. Ее рейтинг поддержки составляет 15%, что ниже, чем у любого из британских премьеров в современной истории. Ее план бодрых реформ не нашел понимания на рынках и поставил под угрозу финансовую стабильность, пенсионную систему и экономику в целом.

Для начала стоит отметить, что Трасс на выборах лидера Тори заручилась поддержкой крайне правого крыла партии, выступающего за жесткий Brexit, полное дерегулирование экономики, сокращение налогов и социальных расходов.

В экономическом плане Трасс было: снижение налогов на богатых, отмена запланированного повышения налогов на бизнес и поддержка населения деньгами в ответ на рост цен на свет и тепло. Этот план стоил примерно четверть триллиона фунтов (около €300 млрд).

Но Трасс и ее министр финансов Квази Квартенг не сообщили, откуда возьмут деньги, обещая рассказать в конце ноября. Это повлекло за собой панику среди инвесторов и отставку министра финансов.

После первой отставки события начали стремительно развиваться. Новым министром финансов назначили Джереми Ханта, который полностью переписал ее программу: снижение одних налогов, отказ от повышения других – и поддержка населения была полностью или частично упразднена.

19 октября в отставку подал второй ключевой министр правительства – глава МВД Суэлла Браверман. Причиной стал слив секретного правительственного документа с личного мобильного телефона.

Отставка Трасс произошла после бурных дебатов в Палате общин в среду, 19 октября. Призывы к отставке нового премьер-министра продолжали нарастать каждый час.

После заявления об отставке Лиз Трасс, финансовые рынки отреагировали на новость сдержанно: фунт сначала вырос, но затем вернулся к отметке в $1,12.

Кто может стать следующим премьер-министром Британии?

Среди вероятных преемников Трасс в должности лидера консерваторов называют как ключевые фигуры из ее кабинета, так и бывших оппонентов на выборах. Некоторые аналитики не исключают возвращения Бориса Джонсона, ушедшего в отставку с должности премьер-министра этим летом.

Не будет баллотироваться на должность лидера партии Джереми Хант, назначенный канцлером казначейства на прошлой неделе, и которому приписывают восстановление определенной экономической стабильности. Это подтвердил сам политик.

В настоящее время СМИ называют среди кандидатов в кресло премьера: лидера нижней Палаты парламента Пенни Мордонт, экс-министра финансов Риши Сунака, министра обороны Бена Уоллеса, экс-главу МВД Суэллу Браверман и экс-премьера Бориса Джонсона.

Согласно результатам исследования YouGov, проведенного еще до отставки Трасс, большинство опрошенных (63%) считают Бориса Джонсона хорошей заменой Трасс.

Причем 32% считают Джонсона своим основным кандидатом, тогда как у идущего следом Сунака 23%.

Бывший кандидат в лидеры консерваторов Пенни Мордонт также имеет большую поддержку: 54% считают, что она была бы хорошей заменой, в то время как 62% считают, что министр обороны Бен Уоллес мог бы стать премьером, хотя не выдвигал свою кандидатуру на прошлых выборах.