Октябрь, 20 в 15:36

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку после 45 дней пребывания в должности.

Выступая возле Даунинг-стрит 10, она сказала, что осознала, что “не может выполнить обязательства, на основе которых была избрана Консервативной партией”.

Она объяснила, что не смогла справиться с возложенными на нее задачами из-за большой экономической и международной нестабильности, в частности, войны России против Украины.

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— Поэтому я поговорила с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему, что я подаю в отставку с поста лидера Консервативной партии, — сказала она.

Трасс добавила, что ранее встретилась с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брейди, и они пришли к согласию, что выборы руководства будут завершены в течение следующей недели.

— Я буду оставаться премьер-министром, пока не будет избран преемник.

Лиз Трасс занимала должность премьера Британии всего 45 дней – это кратчайший срок пребывания на этом посту в истории Великобритании. Вторым премьером с кратчайшим сроком пребывания на посту был Джордж Каннинг, проработавший 119 дней до дня своей смерти в 1827 году.

5 сентября Консервативная партия объявила о победе Лиз Трасс в выборах на пост лидера Тори и кресло премьера. Она вступила в должность на следующий день. Трасс стала третьей женщиной-премьер-министром в истории Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.