Бронетехника поможет освободить Украину: Зеленский поблагодарил США за поддержку на $400 млн

Ноябрь, 04 в 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за очередной пакет военной поддержки на общую сумму около $400 млн.

— Благодарю президента Джо Байдена и народ США за очередной пакет военной помощи на $400 млн. За бронетехнику, которая поможет нам освобождать украинскую землю. Ценим эту неизменную поддержку, – подчеркнул глава государства.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн сегодня, 4 ноября. Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.

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Поддержка Украины будет охватывать 45 танков Т-72, ​​250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Также стало известно, что США и Нидерланды вместе оплатят восстановление находящихся на хранении в Чехии танков Т-72 для дальнейшего предоставления Украине в течение этого и следующего года.