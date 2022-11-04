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Факты / Україна

Танки, бронетранспортеры и дроны: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
т-72
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.

Помощь будет включать 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

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Кроме того, США и Нидерланды вместе оплатят восстановление танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии.

Всего Украина получит 90 танков. Часть из них прибудет еще до конца этого года, остальные – в течение следующего года.

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