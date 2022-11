Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Синг.

Помощь будет включать 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, зенитно-ракетные комплексы Hawk и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

