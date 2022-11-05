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Единственная возможная делегация для “переговоров” с РФ должна состоять из HIMARS — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Единственная возможная делегация для “переговоров” с РФ должна состоять из HIMARS — Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк наметил, какой может быть делегация для переговоров со страной-агрессором Российской Федерацией.

По его мнению, для диалога с РФ нужно привлечь, например, боевые танки M1 Abrams, германские Leopard 1 или ракетные системы залпового огня HIMARS. Подоляк намекнул, что так называемые переговоры должны состояться на Востоке Украины прямо возле границ России.

– Единственная возможная делегация для “переговоров” с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины, — считает советник главы Офиса президента.

Стоит отметить, что в России начали активно намекать на переговоры с Украиной, прикрываясь якобы возможностью “достижения мира”.

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Несмотря на заявления, РФ продолжает запускать ракеты по Украине, убивать наших детей и людей. Поэтому в Офисе президента четко заявили, что пока Россия не выведет свои войска со всей территории Украины, о переговорах не может быть и речи.

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