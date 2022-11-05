Наши очаровательные Оксаны будут плевать на могилы ваших мужчин: Данилов высмеял Симоньян

Ноябрь, 05 в 12:44

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о том, что “скоро оккупанты снова приедут в гостеприимный Киев и споют Ніч яка місячна”.

— Я вам нарисую настоящую картину вашего будущего, правда без надежды на просветление в вашей больной безумием голове. Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать с обращенными шеями или без них, со стеклянными от застывшего навеки страха глазами, налюбовавшись красотой украинской земли. А башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горючими слезами над похоронами своих мужчин и сыновей, “которым в 20 лет могилы роют”.

Алексей Данилов предупредил, что тогда украинцы действительно споют песню, посвященную российским тварям, которые убивают наших детей и мирных граждан.

— И мы обязательно выпьем за нашу победу и вечный упокой безобразного русского образования, чтобы никогда эта зловонная российская земля не смела даже посмотреть в сторону Украины, замирая от панических и истерических болей, вспоминая ужас украинских степей, лесов и полей.

По мнению Данилова, украинцы только будут наблюдать, как взбешенные вагнеровцы и вооруженные зеки насилуют российских женщин и убивают детей. Секретарь СНБО уверяет, что тогда Россия будет погружаться во мрак, хаос и настоящую гражданскую войну.