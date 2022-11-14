Ноябрь, 14 в 11:18

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в больницу по прибытии на саммит Большой двадцатки (G20), который состоится на Бали (Индонезия).

Такую информацию обнародовали западные СМИ со ссылкой на данные агентства Associated Press.

– По словам индонезийских чиновников, министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит G20 на Бали, — говорится в сообщениях СМИ.

Других деталей по госпитализации Лаврова пока нет.

Сейчас смотрят

Между тем спикер МИД РФ Мария Захарова опровергает информацию западных медиа и утверждает, что это “фейк”.

– Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков, – утверждает она.

В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на AP сообщает, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Его якобы доставляли в больницу Sanglah в городе Денпасар.

Между тем, губернатор Бали сообщил СМИ, что Лавров побывал в больнице на обследовании.

Отмечается, что Лавров прибыл на Бали в воскресенье, 13 ноября, для участия в саммите G-20. В российском посольстве пока не отреагировали на запрос журналистов о подтверждении или опровержении информации о госпитализации.

Как известно, саммит G20 в Индонезии продлится два дня: 15-16 ноября. Российский диктатор Владимир Путин решил не ехать на встречу, а отправил на саммит главу МИД РФ Сергея Лаврова.

СМИ ранее сообщали, что мировые лидеры откажутся от традиционного совместного фото во время саммита Большой двадцатки на Бали из-за присутствия представителя РФ. Кроме того, маловероятным является согласование совместного коммюнике в конце саммита из-за России.