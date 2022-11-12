Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за Лаврова — Guardian
Мировые лидеры откажутся от традиционного совместного фото во время саммита G20 на Бали на следующей неделе.
Газета The Guardian пишет, что причина такого решения – “дискомфорт” из-за присутствия на саммите России.
Мировые лидеры традиционно стоят рядом, позируя для фото в начале саммитов. Но на встрече G20 в Индонезии, которая стартует в следующий вторник, таких снимков не будет, как не будет и российского диктатора Владимира Путина.
Его заменит глава МИД РФ Сергей Лавров. Именно Лавров устроил драматические сцены на предыдущих саммитах, покинув встречу глав МИД после того, как сказал, что вторжение РФ в Украину якобы не является причиной глобального кризиса голода и что “санкции, направленные на изоляцию России, равнозначны объявлению войны”.
В Британии признают, что для лидеров почти невозможно будет согласовать коммюнике в конце саммита из-за России. Так же ни одно коммюнике не было согласовано на предыдущих встречах по финансам или иностранным делам.
К участию в саммите был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, который присоединится к мероприятию в онлайн-формате.