Ноябрь, 14 в 20:33

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил Россию, назвав государством-изгоем, а также подчеркнул продолжение поддержки Украины со стороны Лондона.

Как отмечает газета The Independent, Сунак станет первым британским премьером, который пообщается непосредственно с официальным представителем РФ лицом к лицу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.

Это должно произойти во вторник, 15 ноября на Бали в Индонезии.

Сейчас смотрят

По пути на Бали Сунак сказал журналистам, что воспользуется случаем вместе с западными союзниками, чтобы “однозначно осудить российское государство и Путина за их отвратительную и незаконную войну”.

По его словам, показательным является то, что Путин пропускает ежегодный саммит мировых лидеров, отправив вместо себя Лаврова.

— Россия становится государством-изгоем. Я воспользуюсь возможностью лично осудить то, что они делают. Я сделаю это в зале, я сделаю это, если увижу (Лаврова, – Ред.) в другом месте, и это правильно, — сказал Сунак.

Сунак сказал, что украинцы должны сами решить, когда придет время для переговоров о прекращении боевых действий.

— Это вопрос к украинцам, они сами определят свой подход к переговорам. Но я считаю, что наша работа, как я считаю, думают и наши союзники — как поставить Украину в сильнейшую возможную позицию для возможных переговоров. Это наша работа, и, в конце концов, украинцы решат, на каких условиях вести переговоры, — сказал он.

Британский премьер добавил, что ничего из того, что делает сейчас РФ, не свидетельствует, что она заинтересована в мирных переговорах. Сунак подчеркнул, что было бы несправедливо говорить Украине начать переговоры, когда Россия продолжает агрессивные военные действия и безжалостно бомбардирует инфраструктуру.