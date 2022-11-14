Ноябрь, 14 в 17:23

Саммит G20 стартует в Индонезии на острове Бали 15 ноября. Он продлится два дня. Конференция завершится 16 ноября.

Саммит G20 – это семнадцатая встреча глав государств Группы двадцати и стран-партнеров. В этом году среди приглашенных на встречу стран есть и Украина.

На конференции наше государство будет представлять президент Владимир Зеленский, который выступит 15 ноября.

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Какие страны входят в G20, что планируют обсудить участники конференции и чего от этой встречи ждать Украине – читайте в материале.

Состав G20

Большая двадцатка (G20) – это неформальный международный клуб стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Она была создана в 1999 году. Первый саммит с участием глав государств или правительств состоялся в 2008 году в Вашингтоне. В рамках встречи участники обсудили последствия мирового финансового кризиса и что нужно сделать для его преодоления.

С тех пор Группа двадцати ежегодно собирается на конференции. Повестку дня для встречи выбирает одна из стран — участниц G20, председательствующая на саммите.

G20 – страны

Австралия;

Аргентина;

Бразилия;

Великобритания;

Индия;

Индонезия;

Италия;

Канада;

Китай;

Южная Корея;

Мексика;

Германия;

Южно-Африканская Республика;

Россия;

Саудовская Аравия;

США;

Турция;

Франция;

Япония;

Европейский Союз.

ЕС представлен как коллективная организация. Также на встречах и саммитах G20 часто присутствуют представители других международных организаций – МВФ, Всемирного банка, Европейского центрального банка.

На страны G20 приходится 85% мирового экономического производства, 75% мировой торговли и две трети населения мира.

Фото: Depositphotos

Что планируют обсудить на саммите

По информации СМИ, главными темами повестки дня G20 будут война, развязанная РФ против Украины, и ядерная угроза.

Ожидается, что лидеры двадцати крупнейших экономик мира осудят угрозу применения ядерного оружия Россией.

В частности, в первом проекте итогового коммюнике говорится, что многие члены G20 считают, что война РФ против Украины сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает пути поставок, ухудшает энергетическую и продовольственную ситуацию и повышает риски для финансовой стабильности.

Ряд лидеров стран G20 решительно осуждают неоправданную, незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Поэтому они планируют сделать заявление о том, что поддержат все усилия, ведущие к справедливому миру.

В то же время премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал бросить вызов Путину на саммите G20.

– Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы бросим вызов путинскому режиму и обнажим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют такие форумы, как G20, – сказал он.

Между тем высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что первая сессия саммита будет посвящена войне в Украине и ее энергетическим и продовольственным последствиям, которые ощущает на себе весь мир.

Также он добавил, что значительное количество стран — членов G20, в том числе Япония, настаивают на том, чтобы в заявлении была тема неиспользования ядерного оружия.

Вторым вопросом обсуждения чиновник назвал здравоохранение и восстановление экономики после пандемии. Третий вопрос – цифровизация.

Без Путина и совместного “семейного фото”

Еще в начале ноября президент Владимир Зеленский четко заявил: Украина не будет участвовать в G20, если там будет президент РФ Владимир Путин.

Министерство иностранных дел Украины также призвало Большую двадцатку отозвать приглашение главы Кремля на встречу, а саму РФ исключить из состава G20.

– Путин публично признал наличие приказа о ракетных ударах по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами, – подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Позже в Кремле официально сообщили, что российский диктатор все же не поедет на конференцию лично. Более того, он даже не будет выступать в онлайн-формате.

Причиной такого решения называют якобы график российского президента и необходимость оставаться в РФ. Однако иного мнения канцлер Германии Олаф Шольц.

Он объяснил, что Путин боится критики со стороны других государств. Именно поэтому он решил отказаться от участия.

В то же время политолог Владимир Фесенко предположил, что Путин не поехал на саммит еще и потому, что на фоне поражения в Херсоне он воспринимался бы еще слабее, чем два месяца назад.

Вместо него Россию на G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Но и этот визит уже вызвал определенный дискомфорт и даже заставил нарушить традиции.

Фото: Depositphotos

В частности, издание The Guardian пишет, что мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за Лаврова. Причина такого решения – дискомфорт из-за присутствия на саммите РФ.

Не совсем удачным оказался визит и для главы МИД России. Так, 14 ноября западные СМИ со ссылкой на данные агентства Associated Press сообщили, что Лавров попал в больницу.

Представитель российского МИД Мария Захарова сразу опровергла эту информацию. Однако агентство Bloomberg написало, что у Лаврова возникли проблемы с сердцем. Его вроде бы доставляли в больницу Sanglah в городе Денпасар.

Губернатор Бали сообщил СМИ, что Лавров побывал в больнице на обследовании, но “чувствует себя хорошо”.

Участие Украины и ее ожидания от саммита

Еще в апреле президент Индонезии Джоко Видодо официально пригласил президента Владимира Зеленского на саммит G20.

13 ноября глава государства официально сообщил, что выступит на конференции. Его видеообращение будет транслироваться в онлайн-формате во вторник, 15 ноября.

– Уже очень активно готовимся к очень важной неделе для Украины. Дипломатическая неделя. Состоится саммит Группы двадцати в Индонезии. Наша позиция будет представлена ​​очень содержательно. Мы дадим публичные ответы на многие вопросы, которые сейчас звучат, – заверил президент.

Фото: Офіс президента

Говоря об ожиданиях от саммита G20, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на этой встрече не могут быть приняты никакие решения, которые могли бы серьезно повлиять на ход войны России против Украины. Он подчеркнул, что все решается на поле боя.

Тем временем издание Bloomberg пишет, что саммит G20 может впервые завершиться без совместного коммюнике – заявления, согласованного всеми странами-участницами.

Наибольшим препятствием называют отказ Москвы называть полномасштабное вторжение России в Украину войной.

По словам дипломатов, которым кое-что известно о процессе переговоров, одним из возможных сценариев является так называемое разделенное коммюнике. Оно предусматривает, что страны разделяются на группы в зависимости от своей позиции.

Другая возможность – это заявление в формате 19+1, когда большинство стран G20 подпишут его, а Россия опубликует отдельное заявление. Однако источники издания сообщают, что, несмотря на препятствия, принимающая саммит Индонезия настойчиво работает над достижением соглашения.

Политолог Владимир Фесенко тоже говорит, что не имеет больших ожиданий относительно саммита G20, поскольку обычно на подобных встречах обсуждались вопросы экономического развития и мировой торговли.

Однако в нынешнем году полномасштабная война РФ против Украины заставляет страны говорить о и безопасности.

– На мой взгляд, единственный вопрос, по которому следует ожидать конкретных решений именно для нашей страны, это продолжение действия зернового соглашения. Эта тема точно будет одной из главных. Она важна для так называемых стран третьего мира, Азии, Африки, Латинской Америки. Думаю, что продолжение этого соглашения возможно, ведь у стран есть общие интересы. Поэтому здесь есть определенные основания для оптимизма, – говорит эксперт.

Разговоры за кулисами

Накануне официального открытия саммита G20 14 ноября на Бали состоялась еще одна встреча, к которой было приковано много внимания.

За переговорный стол сели президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Это их первый личный разговор, который длился более трех часов. Происходил он, как отмечает западная пресса, на фоне напряженных отношений между обеими странами.

По информации The New York Times, Си Цзиньпин сказал Байдену, что нынешние отношения между Китаем и США не соответствуют интересам двух стран. По его словам, это не то, что ожидает международное сообщество.

Поэтому лидер Китая убежден, что обеим странам нужно найти правильное направление для развития двусторонних отношений.

В то же время CNN приводит слова аналитиков как из США, так и из Китая, которые предупреждают, что эти переговоры вряд ли приведут к каким-либо серьезным прорывам или резким изменениям в отношениях стран.

О том, что не стоит ожидать каких-либо конкретных решений от этой встречи, говорит и политолог Владимир Фесенко. Он предполагает, что ее задача состоит в том, чтобы хотя бы частично снять возникшее вокруг Тайваня напряжение, попытаться договориться и найти определенный баланс интересов в вопросах торговли.

Однако эксперт отмечает, что для Украины важно, чтобы между Китаем и США не было усиления конфронтации.