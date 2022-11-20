К весне у России будет ресурсное истощение и полная деморализация — Подоляк

Ноябрь, 19 в 22:39

Страна-агрессор Российская Федерация полностью истощает свои ресурсы для ведения полномасштабной войны против Украины до весны 2023 года.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, у России произойдет ресурсное истощение, несмотря на помощь Ирана или других стран.

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— К весне у России будет абсолютное ресурсное истощение независимо от того, будет ли там еще Иран или какая-нибудь другая страна. Но это точно – у России будет большое количество убитых, – считает он.

Подоляк отмечает, что у РФ нет возможности обеспечить армию военными средствами для ведения боевых действий в зимний период.

По его мнению, это приведет к тому, что к весне российское общество будет находиться на самом низком уровне деморализации, исчерпав все запасы.

В российских элитах вспыхнет конфликт, поскольку Украина имеет военную инициативу, убежден Подоляк.

Он отмечает, что, несмотря на это, ход боевых действий зависит от многих факторов, в частности, от поставок военной помощи Украине.