Путин хочет заморозить конфликт, что станет бомбой замедленного действия — Кулеба

Ноябрь, 19 в 19:30

Российский диктатор Владимир Путин стремится заморозить ход войны в Украине, чтобы подготовить бомбу замедленного действия. РФ не хочет завершать агрессию, а целью союзников должна стать победа Украины для восстановления устойчивого мира в Европе.

Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза по случаю 100-летия организации в Вене.

– Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, готовую взорваться ежесекундно. Для Европы было бы стратегической ошибкой иметь такую ​​цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью, – отмечает глава МИД.

Кулеба уверяет, что ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, однако война должна завершаться победой добра над злом.

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По его словам, союзникам нужно работать на победу Украины, ведь Москва не изменила ультимативного тона и использует заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агрессии.