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Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех дипучреждениях Украины за границей

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех дипучреждениях Украины за границей
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях за границей после взрыва в посольстве в Мадриде.

Об этом он сказал во время включения на своей Facebook-странице.

— Пришел конверт, согласно процедуре комендант посольства начал его распаковывать, и произошел взрыв. Скорая немедленно забрала коменданта, он уже вернулся в посольство. Ему оказали первую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает, – рассказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это очень серьезное событие, ведь это атака на дипломатическое учреждение, защищенное международным правом. По словам Кулебы, на данный момент испанская полиция проводит расследование.

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— Я поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины немедленно распространить меры безопасности. Мы будем защищать каждого украинца не только в Украине, но и за границей.

Когда будет установлено, кто совершил этот теракт, мы примем все меры, чтобы этот человек или люди понесли максимально суровое наказание.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. В посольство Украины поступил конверт, который при осмотре взорвался в руках коменданта.

Источник: Дмитрий Кулеба

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