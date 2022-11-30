Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех дипучреждениях Украины за границей

Ноябрь, 30 в 17:44

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил ужесточить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях за границей после взрыва в посольстве в Мадриде.

Об этом он сказал во время включения на своей Facebook-странице.

— Пришел конверт, согласно процедуре комендант посольства начал его распаковывать, и произошел взрыв. Скорая немедленно забрала коменданта, он уже вернулся в посольство. Ему оказали первую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает, – рассказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это очень серьезное событие, ведь это атака на дипломатическое учреждение, защищенное международным правом. По словам Кулебы, на данный момент испанская полиция проводит расследование.

Сейчас смотрят

— Я поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины немедленно распространить меры безопасности. Мы будем защищать каждого украинца не только в Украине, но и за границей. Когда будет установлено, кто совершил этот теракт, мы примем все меры, чтобы этот человек или люди понесли максимально суровое наказание.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. В посольство Украины поступил конверт, который при осмотре взорвался в руках коменданта.

Источник: Дмитрий Кулеба